ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

2023/01/03 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم السّمسم إلى قائمة مسبّبات الحساسيّة الغذائيّة الرئيسيّة التي يُحدّدها القانون، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة (FDA).ودخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني من عام 2023.

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