سياحة أربيل تُعلن تسجيل رقم قياسي في استقبال عدد السياح ليلة رأس السنة

2023/01/03 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة لسياحة محافظة أربيل، تسجيل رقم قياسي في استقبال عدد السياح ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، فيما أشارت إلى أن أكثر من مليوني سائح زاروا أربيل في 2022.

وقالت المديرية اليوم (3 كانون الثاني 2023)، “من أجل تنويع مصادر الدخل في كردستان، قامت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان بالاهتمام بالقطاع السياحي، واتخذت عدة خطوات إصلاحية وقدمت تسهيلات للقطاع السياحي”.

وأضاف بيان مديرية السياحة “خلال سنة 2022 زار مدينة أربيل أكثر من 2752000 سائح من المحافظات العراقية والدول المجاورة ودول العالم”.

وأوضح بيان المديرية، “في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 زار مدينة أربيل 61658 سائحاً، للمشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في مدينة أربيل”.

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