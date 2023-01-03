في مدارس محافظة عراقية.. تسجيل إصابات مؤكدة بمرض

2023/01/03 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرية العامة للتربية في

محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تسجيل

إصابات بين صفوف الطلبة و التلاميذ بمرض

"جدري الماء".

وأصدر المدير العام لتربية المحافظة

رياض مجبل شنون الساعدي وفقا لكتاب رسمي

مذيّ

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