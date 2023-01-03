السيطرة على حريق اندلع داخل

2023/01/03 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت مديرية الدفاع المدنين اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حريقاً اندلع بكرفانات مشيدة في محافظة ميسان.

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