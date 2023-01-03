"ضحايا واشتباكات".. السومرية تنشر التفاصيل الكاملة للحوادث الأمنية في الطارمية

2023/01/03 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنكشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحوادث الأمنية في قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد، فيما أشار الى استشهاد واصابة 4 منتسبين ومدنيين بحادثين مختلفين.

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