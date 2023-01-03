2023/01/03 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تنويها عن ممارسات للقوة الجوية وطيران الجيش بارتفاعات منخفضة في سماء بغداد.

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