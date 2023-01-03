رئيس هيئة الاستثمار: استلام 9540 وحدة سكنية في بسماية خلال 18 شهراً 

2023/01/03 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين، الثلاثاء، توقيع اتفاق مع شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية.

وأوضح أمين في بيان، أن الاتفاق تضمن "عودة العمل بمشروع مدينة بسماية السكني وفق جداول دفع وتسليم لـ 9540 وحدة سكنية في موعد أقصاه 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وبما مثل حلاً منصفاً للخلاف المالي السابق وتتويجاً للمفاوضات التفصيلية التي استمرت على مدى الأشهر الماضية".

وأضاف، أن "هذه الاتفاقية تمثل خارطة طريق لتنفيذ ما تبقى من المشروع وتمهيداً لأبرام ملحق عقد جديد سيتم توقيعه بعد ستة أشهر من الآن يراعى فيه جدوله قانونية واضحة ودقيقة للتسوية المالية بين الطرفين مع ضمان الانسيابية الكاملة لعملية التسويق وبشكل ينسجم مع الطلب المتزايد على المشروع ويضمن توفر هذه الفرصة السكنية لكل شرائح وأبناء المجتمع العراقي".

وأشاد رئيس الهيئة بـ"جهود الفريق القانوني المفاوض في الهيئة والإسناد الكبير الذي حظى به من أعضاء لجنة الإستثمار والتنمية النيابية خلال العام الماضي"، معرباً عن "تفاؤله بأن تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير لإنجازات الهيئة للعام الحالي الذي خططنا ونعمل لأن يشهد انطلاق مشاريع إسكانية بطاقات مختلفة لمحددوي ومتوسطي الدخل في بغداد والمحافظات".

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