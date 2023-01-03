المالية تطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري

2023/01/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "باشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة اطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".

واضافت أن "الوزارة تؤكد على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة بحسب البيان "المتقاعدين المدني والعسكري كافة، ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

تحرير: أ.ق

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