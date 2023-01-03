ميسان.. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بكرفانات في شركة أهلية

2023/01/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقا اندلع بكرفانات في شركة أهلية بمحافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقنا في منفذ الشيب الحدودي في ميسان سيطرت على حادث حريق اندلع بكرفانات مشيدة من مادة السندويج بنل تابع إلى شركة أقمار الرميلة الاهلية".

تحرير: أ.ق

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