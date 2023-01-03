في عملية نوعية.. مقتل ارهابي واصابة آخر في الطارمية

2023/01/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن قتل ارهابي واصابة اخر، وتدمير مضافة لتنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن القيادة، تمكنت قوة مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وقوة من "الحشد الشعبي" فوج الطارمية ، من قتل احد الارهابيين واصابة اخر بالاضافة الى تدمير مضافة ضبط فيها معدات عسكرية واسلحة واعتدة مختلفة الانواع وذلك في بستان البومحسن في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

واضاف ان " عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع حركته منذ صباح اليوم الثلاثاء"، مؤكدا "استمرار القوات الأمنية في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".

وشهد قضاء الطارمية في وقت سابق من اليوم انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة اسفرت عن استشهاد شرطي واصابة اثنين اخرين بينهم ضابط.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد افادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان قوة من الحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر لتنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد .

وذكر بيان مقتضب للهيئة تلقته (بغداد اليوم) ان " قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي، اشتبكت مع عناصر داعش الإرهابية في بساتين الشط قرب البوسهيل شمال بغداد".

وتشهد الطارمية، شمالي بغداد، والمعروفة بكثافة بساتينها الزراعية وقربها من العاصمة، توترات أمنية مستمرة، إذ تعتقد القوات الأمنية العراقية إن مقاتلي تنظيم داعش يستغلون صلات قبلية وعائلية، وطبيعة المنطقة الجغرافية، للتخفي فيها واتخاذها قاعدة لهجماتهم.

تحرير : ع ك

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