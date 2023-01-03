2023/01/03 | 14:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zPz2DWZiF1U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سينجح المالكي باستبدال المحافظين الصدريين؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سينجح المالكي باستبدال المحافظين الصدريين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).