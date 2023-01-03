2023/01/03 | 14:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك التحرّك الأخير لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نحو جهاز المخابرات، انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس الحكومة السابق أم خطوة لمكافحة الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات السوداني بجهاز المخابرات العراقي خطوة لإقصاء فريق الكاظمي أم تطوير قدراته بكوادر جديدة؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات السوداني بجهاز المخابرات العراقي خطوة لإقصاء فريق الكاظمي أم تطوير قدراته بكوادر جديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).