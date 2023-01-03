292 كيلومتر.. اطوال الشوارع التي من المفترض اكساءها عبر الجهد الخدمي

2023/01/03 | 14:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف فريق الجهد الخدمي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن إنجازاته الخدمية في المناطق المحرومة ببغداد والمحافظات خلال شهر.

وأصدر فريق الجهد الحكومي تقريراً يتضمن أرقاماً مفصلة للخدمات لما تم تحقيقه خلال المدة 26/11/2022 ولغاية 26/12/2022″.

وأشار التقرير إلى أن “كميات الأسفلت في المشاريع التي تم إنجازها بلغت في مناطق شاكر العاني 1584 طناً، وسبع قصور 2218.28 طناً، وحي البساتين 850 طناً”.

وأوضح أن “مجموع عدد الأفراد العاملين في كل المحاور بلغ 244 عاملاً يتوزعون على: شاكر العاني 29 عاملاً ، وحي البساتين 17 عاملاً وسبع قصور 19 عاملاً والتاجيات 19، ودوانم الشعلة 38 عاملاً وحي الكوفة 25 عاملاً والديوانية 40 عاملاً وحي المصطفى 20 عاملاً وحي الكوثر 19 عاملاً والسريدات 18 عاملاً”.

وتابع أن “مجموع كميات الأنقاض المرفوعة بوحدة المتر المكعب: 90815 م3 موزعة في: شاكر العاني/ 6170 ، حي البساتين/ 1905، سبع قصور/ 2932، التاجيات/ 63325، دوانم الشعلة/ 2150، حي الكوفة/ 6043، الفضيلية/ 500، حي المصطفى/ 6890، حي الكوثر/ 650، السريدات/ 250”.

ولفت إلى أن “مجموع كميات السبيس المنقولة بوحدة المتر المكعب 16566 م3، تتوزع في: شاكر العاني/ 1287، حي البساتين/ 4389، سبع قصور/ 4323، التاجيات/ 1056، دوانم الشعلة/ 1980، حي الكوفة/ 1848، الفضيلية/ 330، حي المصطفى/ 1030، حي الكوثر/ 224، السريدات/ 99”.

وبين التقرير، أن “مجموع أطوال الشوارع المطلوب اكسائها بمادة الاسفلت بوحدة الكيلومتر 292.73 كم، تتوزع في مناطق: شاكر العاني/ 3.1، حي البساتين والمصطفى/ 23.73، سبع قصور/ 104.5، التاجيات/ 2.8، دوانم الشعلة/ 78، حي الكوفة/ 45.99، حي الكوثر/ 1.3، السريدات/ 33.86”.

وتابع أن “مجموع أطوال الشوارع المراد مد القالب الجانبي لها بوحدة الكيلو متر: 585.46 كم، تتوزع في: شاكر العاني/ 6.2، حي البساتين والمصطفى/ 47.46، سبع قصور/ 209، التاجيات/ 5.6، دوانم الشعلة/ 156، حي الكوفة/ 91.98، حي الكوثر/ 2.6، السريدات/ 67.72”.

كما تضمن التقرير بعض الاحصائيات المهمة من موقع العمل وبالكل التالي:

– الكميات التراكمية المنقولة من السبيس m3 / 16566 م3 .

– الكميات التراكمية المرفوعة من الأنقاض m3 / 90815 م3 .

– مجموع عدد الافراد العاملين في كل المحاور / 244 شخصا .

– مجموع عدد ساعات العمل الفعلية لكل المحاور / 3794 ساعة .

– اطوال الشوارع المراد مد القالب الجانبي لها / 585.46 كم .

– مجموع اطوال الشوارع المطلوب اكسائها بمادة الأسفلت / 292.73 كم .

وأضاف التقرير أن الفقرات التي يتم تنفيذها حاليا في مكان العمل هي:

– المباشرة بأعمال فرش وتسوية طبقة السبيس والحدل وحسب المواصفات الفنية المطلوبة وبإشراف المهندس المقيم إضافة الى فرش طبقات التبليط.

– المباشرة بأعمال التسوية والحدل للطبقات الترابية باستخدام الحادلة وحسب المواصفات الفنية وبإشراف المهندس المقيم.

– تمت المباشرة بأعمال رفع الأنقاض والعوارض وعملية تهيئة الشارع بالقص أو إملاء الأرض وصولاً للمستوى المطلوب.

– العمل على صب قواعد المنهولات وإنشائها بالتعاون مع كوادر البلديات في مواقع العمل.

– القيام بمد أنابيب الأمطار بقطر 250 ملم من نوع pvc وبأطوال مختلفة حسب طبيعة المنطقة والعمل.

– العمل على معالجة الروطان في بعض الأماكن ضمن مساحة العمل وحسب المواصفات الفنية وبإشراف المهندس المقيم.

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