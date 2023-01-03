2023/01/03 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "فيفا" ستطلب من كل دولة من الدول الأعضاء تسمية ملعب كرة القدم باسم "بيليه"، تخليدًا لذكرى أسطورة كرة القدم البرازيلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس "فيفا" يكشف عن اقتراح غير مسبوق لتخليد ذكرى بيليه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس "فيفا" يكشف عن اقتراح غير مسبوق لتخليد ذكرى بيليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).