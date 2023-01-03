لبحث استعدادات بطولة خليجي 25.. وفد أمني رفيع يصل البصرة

2023/01/03 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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لمناقشة آخر الاستعدادات لإنجاح بطولة خليجي 25..



وفد امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة يصل محافظة البصرة

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ترأس الفريق الدكتور قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، وفدا امنيا رفيع المستوى ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقائد الدفاع الجوي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعددا من كبار ضباط الأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي بحضور محافظ البصرة للإطلاع على آخر الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25 في المحافظة.

حيث عقد الوفد اجتماعاً مع السيد محافظ البصرة رئيس اللجنة المشرفة على البطولة المهندس اسعد العيداني، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بهذا العرس الكروي الكبير الذي ستحتضنه البصرة الفيحاء في السادس من كانون الثاني الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية الخليجية والرواد ومحبي هذه اللعبة ومشجعين من مختلف الجنسيات.

كما جرى بحث جميع الجوانب التي من شأنها إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للوافدين الى المحافظة وضمن عملية تبسيط الإجراءات لجميع المشاركين.

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