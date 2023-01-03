2023/01/03 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار، ظهر اليوم الثلاثاء، قفزةً كبيرةً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت سعر صرف بلغ 154400 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 155500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 154000 دينارا لكل 100 دولار".

وصباح اليوم، سجلت محال الصيرفة انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 153500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينارا لكل 100 دولار.

اما بورصة الكفاح والحارثية فقد افتتحت تعاملاتها صباح اليوم بسعر صرف بلغ 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. قفزة بأسعار الدولار إلى أكثر من 155 ألف دينار - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا.. قفزة بأسعار الدولار إلى أكثر من 155 ألف دينار - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).