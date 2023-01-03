العثور على جثث 28 شخصاً في بوركينا فاسو

2023/01/03 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

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واجادوجو / (رويترز)قال ممثلو الادعاء العام يوم أمس الاثنين، إنه تم العثور على جثث 28 رجلاً قتلوا بالرصاص في بلدة نونا بشمال غربي بوركينا فاسو.وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أن تحقيقاً بدأ في عمليات القتل التي تم اكتشافها يومي 30 و 31 من ديسمبر/ كانون الأول.



ولم يذكر البيان تفاصيل عن الجناة المحتملين أو الدافع وراء الهجمات.وتقاتل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمرداً يشنه متشددون إسلاميون، امتد إليها من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي.



وقُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم.وألقت منظمة المجتمع المدني (سي.آي.إس.سي) في بوركينا فاسو يوم أمس الاثنين، باللوم في هجمات نونا، على مسلحين مدنيين متنكرين كأعضاء في جماعة ( متطوعون للدفاع عن الوطن)، وهي جماعة تتلقى تمويلاً وتدريباً من الحكومة للمساعدة على محاربة المتمردين.

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