شاهد .. صاعقة رعدية تشعل النيران في شاحنة بالسعودية

2023/01/03 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مقطع فيديو، تعرض شاحنة جنوبي مدينة الليث السعودية، لحريق واشتعال النيران في كامل محتوياتها، بعد أن تعرضت لصاعقة رعدية قوية.وأظهر مقطع الفيديو ارتفاع ألسنة اللهب من الشاحنة في السماء، وسط تساقط الأمطار في المنطقة، وفق ما نشرته صحيفة «سبق».وتعاملت الأجهزة الأمنية ومراكز الإطفاء القريبة مع البلاغ، الذي أفاد بنشوب الحريق في الشاحنة، حيث تم التوجه لموقعها وإطفائها.والجدير بالذكر أن الأجزاء الجنوبية من محافظة الليث قد شهدت، صباح الثلاثاء؛ أمطاراً غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.وتشكلت السيول الجارفة في العديد من المناطق وخاصة في مكة المكرمة ومحيطها، وقد حذرت أيضاً السلطات السعودية من احتمالية تساقط الثلوج مساء اليوم، في مرتفعات محافظة تبوك.

#فيديو | صاعقة رعدية تؤدي إلى احتراق شاحنة في مدينة الليث بالمملكة العربية #السعودية#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/61AnXEn1fo

— صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 3, 2023

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