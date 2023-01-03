لجنة نيابية تكشف مصير الوفرة المالية والموازنة

2023/01/03 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، مصير الوفرة المالية وقانون الموازنة العامة. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة ايرث نيوز، “لانعلم حقيقة الوفرة المالية الان خاصة بعد تثبيت المحاضرين والعقود، وعليه نحتاج ان نطلع على الموازنة التشغيلية وكم ستكون مبالغها مقارنة بالاستثمارية وبالتالي يتم احتساب الاجمالي الكلي للموازنة. وأضاف “هذا الامر غير واضح […]

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