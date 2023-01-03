تغيرات متوقعة على أجهزة آيفون وأندوريد

2023/01/03 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنوات القليلة الماضية، أصبحت الهواتف الذكية واحدة من أكثر الأدوات شعبية، ومن بين أسباب شعبية الهواتف الذكية، التطوير المستمر الذي خضعت له هذه الأجهزة.

فيما يلي مجموعة من التغييرات التي ستطرأ على الهواتف الذكية في 2023، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:

تقنية 5G بتكلفة ميسورة

ستصبح هواتف 5G في متناول الجميع.



في الوقت الحاضر، تقدم العلامة التجارية الهندية لافا أرخص هاتف 5G.



ومن المحتمل أن تقوم سامسونغ وشاومي وريلمي وغيرها من الشركات بإطلاق هواتف 5G بأسعار معقولة هذا العام.

كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

ظهرت الهواتف المزودة بكاميرات بدقة 200 ميغابكسل لأول مرة في 2022.



ومن المقرر أن يتم اعتمادها أيضاً في 2023.



كان ريدمي نوت 12، أول هاتف يتم تشغيله بمستشعر بدقة 200 ميغابكسل في 2023، ويُعتقد على نطاق واسع أن هواتف سلسلة غالاكسي S23 ستحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميغابكسل، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام المزيد من الأجهزة التي تحتوي هذه الكاميرات.

قد يأتي مستشعر الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل في جميع أجهزة آيفون

قامت آبل بتغيير كبير في الكاميرا في 2022 من خلال زيادة المستشعر إلى 48 ميغابكسل.



ومع ذلك، فإن القفزة تقتصر على سلسلة آيفون 14 برو.



من المحتمل أن تحصل جميع أجهزة آيفون الأربعة لعام 2023 على مستشعر 48 ميغابكسل على الأقل.

الهواتف القابلة للطي

لم تعد الهواتف القابلة للطي تقدم شكلاً فريداً فحسب، ولكن بات يُنظر إليها على أنها هواتف قوية تمثل قوة إنتاجية بفضل شراكة مايكروسوفت.



وقد يشهد 2023 المزيد من الهواتف القابلة للطي المتطورة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم غوغل بإطلاق هاتف بيكسل القابل للطي، وقد تقوم شركات مثل أوبو وفيفو بانتاج أجهزة قابل للطي أيضاً.

كاميرا قابلة للسحب

الكاميرات القابلة للسحب ليست بالتأكيد اتجاهاً جديداً.



تتميز الكاميرا القابلة للسحب في سلسلة هواتف تكنو فانتوم بعدسة تبرز فعلياً من جسم الهاتف.



إذا نجحت فانتوم في هذ النوع من الكاميرات، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الهواتف المزودة بكاميرات منبثقة أو قابلة للسحب هذا العام.

ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت

كانت الذاكرة العشوائية في الهواتف بسعة 12 غيغابايت منذ 2020، ومن المحتمل أن تأتي هواتف أندرويد المتطورة لعام 2023 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.



قد تحتوي هواتف وان بلس 11 وسلسلة آي كيو أو أو 11 وسلسلة بيفو X90 وسلسلة غالاكسي S23 على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت.

شحن سريع 200 وات

وصل الشحن السريع بقدرة 200 وات إلى هواتف أندرويد العام الماضي، وقد تكون هذه الميزة متوفر في هواتف أندرويد ذات الأسعار المعقولة هذا العام، ومن المتوقع أن توفر الميزة شحن الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 60% في 10 دقائق.

شريحة كوالكوم سناب دراغون 8 الجيل 2

ستعمل جميع الهواتف الرئيسية التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من 2023 على مجموعة شرائح سناب دراغون 8 الجيل 2، وهو أقوى معالج أندرويد متوفر حالياً.



تشمل الهواتف التي سيتم إطلاقها مع المعالج في الأشهر الثلاثة الأولى سلسلة وان بلس 11 و آي كيو أو أو 11 وسلسلة غالاكسي S23.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيرات متوقعة على أجهزة آيفون وأندوريد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيرات متوقعة على أجهزة آيفون وأندوريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).