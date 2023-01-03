هولندا: استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم

2023/01/03 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفير مملكة هولندا في بغداد، هانز سانداي، اليوم الثلاثاء، أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم.

وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، سفير مملكة هولندا في بغداد، هانز سانداي”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق ومملكة هولندا، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إقليميا ودوليا”.

وأعرب الأعرجي، عن “حرص العراق على تطوير علاقات التعاون والصداقة، لاسيما مع الدول التي وقفت إلى جانبه في الحرب مع داعش الإرهابي”، مشيرا إلى “أهمية التعاون في نقل المعلومات وتبادل الخبرات، ومجال حقوق الإنسان”.

وأكد الأعرجي، أن “مخيم الهول السوري مازال يشكل خطرا وتهديدا للمنطقة والعالم، مشددا على أهمية تعاون الجميع، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والإعلامية والبشرية”.

من جانبه، أشار السفير الهولندي، إلى أن “استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم”، معربا عن استعداد بلاده “للمزيد من الدعم والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات”.

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