لإنجاح خليجي 25.. وفد أمني رفيع يصل البصرة

2023/01/03 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً؛ لمناقشة آخر الاستعدادات لإنجاح بطولة خليجي 25.

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