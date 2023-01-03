2023/01/03 | 15:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، 3 كانون الثاني، 2023، استئناف شركة...

ظهرت المقالة هيئة الاستثمار توقع مع شركة هانو الكورية على استئناف العمل بمشروع بسماية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار توقع مع شركة هانو الكورية على استئناف العمل بمشروع بسماية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار توقع مع شركة هانو الكورية على استئناف العمل بمشروع بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).