جائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت تعلن قائمتها القصيرة

2023/01/03 | 16:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت -اليوم الاثنين- القائمة القصيرة للأعمال المرشحة بدورتها الخامسة والتي تتألف من 5 مجموعات قصصية لمؤلفين من تونس والمغرب والعراق ومصر والأردن.

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