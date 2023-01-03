العراق يؤكد لهولندا على أهمية تعاون الجميع لتجفيف منابع الإرهاب

2023/01/03 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الثلاثاء، على أهمية تعاون

الجميع لتجفيف منابع الإرهاب المالية

والإعلامية والبشرية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة نون

الخبري

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