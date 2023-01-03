2023/01/03 | 16:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية: المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/03 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية: المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية: المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).