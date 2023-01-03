الأمانة العامة توضح تفاصيل تثبيت المحاضرين والإداريين والعقود على الملاك الدائم

2023/01/03 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تثبيت المحاضرين والإداريين والعقود على الملاك الدائم.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية العاشرة المنعقدة في 27/12/2022، الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات، بشأن تثبيت العقود للمحاضرين والإداريين والمتعاقدين قبل 2019/10/2، في الملاك الدائم من ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل وفق الآتي:

1 . استحداث (6068) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة المثنى، لتثبيت المحاضرين والإداريين ضمن النفقات التشغيلية للمديرية المذكورة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (23924724000) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023

2 . استحداث (32421) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة الديوانية، لتثبيت المحاضرين والإداريين ضمن النفقات التشغيلية للمديرية المذكورة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (91415243052) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

3. استحداث (9554) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية للمديرية المذكورة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (33295143600) دينار، إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

4. استحداث (50) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لشبكة الإعلام العراقي، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

5. استحداث (36) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة الديوانية/ دائرة الصحة، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة صحة الديوانية.

.6استحداث (5082) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للإسمنت العراقية، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

.7استحداث (7446) درجة وظيفية ضمن الموازنات التخطيطية لمحافظة الديوانية (المؤسسات البلدية لمحافظة الديوانية، ومديرية ماء محافظة الديوانية، ومديرية مجاري محافظة الديوانية).

8. استحداث (30) درجة وظيفية لتثبيت العقود في وزارة المالية/ مصرف الرشيد، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات الموازنة التخطيطية ، استنادًا إلى أحكام المادة (45/ خامسا / أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.

.9استحداث (101) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للمديرية العامة للتنمية الصناعية/ وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

10. استحداث (1632) درجة وظيفية لمديرية ماء نينوى، و (221) درجة وظيفية لمديرية مجاري نينوى ضمن الموازنة التخطيطية.

.11 استحداث (55) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

12 . استحداث (8) درجات وظيفية في ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ هيئة التعليم التقني لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية للهيئة المذكورة آنفا، وإدراج مبلغ الفرق السنوي (14460000) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023

13 . استحداث (964) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمحافظة المثنى.

14. استحداث (528) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة/ مديرية زراعة البصرة ضمن النفقات التشغيلية لمديرية زراعة البصرة .

15. استحداث (340) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / ديوان المحافظة ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة البصرة .

16 . استحداث (923) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية ماء محافظة النجف الأشرف.

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استحداث (5060) درجة وظيفية ضمن الموازنات التخطيطية لمحافظة ذي قار لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

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استحداث (772) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد/ الرصافة الثالثة، لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية الرصافة الثالثة، وإدراج مبلغ الفرق السنوي (6166518415) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

19 . استحداث (1529) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد/ الكرخ الثالثة لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بغداد / الكرخ الثالثة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (4758261360) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

20 . استحداث (18223) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة البصرة لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة البصرة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ السنوي (57945207840) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

21 .استحداث (5400) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة البصرة لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة البصرة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (16607754000) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

22 . استحداث (23109) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة الأنبار لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة الأنبار، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (67501404600) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023

23. استحداث (775) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية ماء محافظة كربلاء المقدسة ، و(181) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية مجاري محافظة كربلاء المقدسة لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

24 . استحداث (220) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الخارجية لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة الخارجية.

25 . استحداث (128) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة المالية/ مركز الوزارة لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة المالية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (169059600 ) دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

26 . استحداث (15446) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة صلاح الدين لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة صلاح الدين ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (64231264164) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

27 . استحداث (5960) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة ميسان لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة ميسان ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (23152531932) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

28 . استحداث (1571) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد/ الرصافة الأولى لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بغداد/ الرصافة الأولى، وادراج مبلغ الفرق السنوي (5986248972 ) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

29 . استحداث (17370) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة كركوك لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة كركوك، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (39998196983) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

30. استحداث (3884) درجة وظيفية في ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد / الرصافة الثانية لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بغداد / الرصافة الثانية ، وإدراج مبلغ الفرق السنوي (14103986499 ) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

31 . استحداث (5104) درجات وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد / الكرخ الثانية لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بغداد / الكرخ الثانية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (15478622160 ) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

32. استحداث (667) درجة وظيفية لتثبيت العقود في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قبل 2/10/2019، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات الموازنة التخطيطية ، استنادًا إلى أحكام المادة (45 / خامسًا / أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.

33 . استحداث (18452) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية أمانة بغداد، و (524) درجة ضمن الموازنة التخطيطية لدائرة مجاري بغداد، لتثبيت العقود.

34. استحداث (27547) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة ذي قار لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة ذي قار، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (84305333988) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

35. استحداث (21157) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة واسط لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة واسط، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (59095916848 ) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

36 .استحداث (26850) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بابل بحسب التفاصيل المثبتة في الكتاب المذكور آنفا لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بابل ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (69131819016) دينارا إلى موازنة مديرية تربية محافظة بابل ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

37 . استحداث (10168) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (34821851436) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

38 . استحداث (1013) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للصناعات البتروكيماوية، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

39 . استحداث (275) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

40 . استحداث (30945) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة ديالى، لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة ديالى، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (96810919812) دينارا إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

41. استحداث (8) درجات وظيفية لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.



، في هيئة السياحة، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات الموازنة التخطيطية، استنادًا إلى أحكام المادة (45/ خامسًا / أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.

42. استحداث (296) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية ماء البصرة، و (411) درجة وظيفية في ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية مجاري البصرة، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

43. استحداث (3388) درجة وظيفية ضمن الموازنات التخطيطية لمحافظة بابل، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

44. استحداث (3650) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية تربية محافظة بغداد / الكرخ الأولى، لتثبيت المحاضرين والإداريين من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية تربية محافظة بغداد/ الكرخ الأولى وإدراج إجمالي فرق المبلغ (10507136280) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

45. استحداث (1491) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة/ دائرة صحة البصرة، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.



، في دائرة صحة البصرة من ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة البصرة.

46. استحداث (3) درجات وظيفية في ضمن موازنة وزارة الموارد المائية/ مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية، لتثبيت العقود.

47. استحداث (941) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة كربلاء المقدسة، ضمن النفقات التشغيلية، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (1660262208) دينار إلى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

48. استحداث (754) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الاتصالات / مركز الوزارة، ضمن النفقات التشغيلية، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (1801648056) دينارا الى موازنتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023

49 . استحداث (363) درجة وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة نينوى ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة نينوى.

50. استحداث درجة وظيفية واحدة ضمن موازنة وزارة الثقافة/ دار الثقافة والنشر الكردية، لتثبيت المتعاقدة ( عبير إسماعيل فرحان ) من ضمن النفقات التشغيلية .

51. استحداث (91) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة كربلاء المقدسة / الإدارة المحلية، ضمن النفقات التشغيلية لمديرية الإدارة المحلية.

52 . استحداث (1796) درجة وظيفية منها (1292) ضمن الموازنة التخطيطية لمديرية ماء محافظة واسط ، و( 504) ضمن الموازنات التخطيطية لمحافظة واسط، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

53. استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة دائرة العمل والتدريب المهني في محافظة واسط ، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة العمل والتدريب المهني.

54 . استحداث (6) درجات وظيفية في ضمن موازنة محافظة الديوانية / مديرية الزراعة، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة الديوانية

55. استحداث درجة وظيفية واحدة ضمن موازنة دائرة العمل والتدريب المهني في محافظة النجف الأشرف، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة العمل والتدريب المهني.

56 . استحداث (262) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية / وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

57 . استحداث (1186) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود / وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

58 .استحداث (182) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية لشركة ابن ماجد العامة/ وزارة الصناعة والمعادن، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.

59 . استحداث (12) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة النقل / مركز الوزارة، ضمن النفقات التشغيلية، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (29996400) دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023، علمًا إن مخصصات الخطورة تصرف للسواق والحراس حصرًا.

60 . استحداث (68) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية زراعة محافظة النجف الأشرف، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية زراعة محافظة النجف الأشرف.

61. استحداث (40) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الموارد المائية / مركز الوزارة، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019.



من ضمن النفقات التشغيلية لوزارة الموارد المائية.

62. استحداث (8) درجات وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (68091990 ) دينارا إلى موازنة جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

63. استحداث (487) درجة وظيفية في ضمن الموازنة التخطيطية لمحافظة ديالى / مديرية مجاري محافظة ديالى.

64. استحداث (21) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة ديالى من ضمن النفقات التشغيلية لمجلس محافظة ديالى، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (400800) دينار إلى موازنة مجلس محافظة ديالى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023 .

65 . استحداث (8) درجات وظيفية ضمن موازنة ديوان محافظة النجف الأشرف ، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية لديوان محافظة النجف الأشرف.

66. استحداث (41) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مركز الوزارة ، ضمن النفقات التشغيلية ، وإدراج إجمالي المبلغ (43492788 ) دينارا ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023 .

67. استحداث (42) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية زراعة محافظة واسط ، ضمن النفقات التشغيلية لمديرية زراعة محافظة واسط .

68. استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة مديرية طرق وجسور محافظة النجف الأشرف ضمن النفقات التشغيلية لمديرية طرق وجسور محافظة النجف الأشرف .

69. استحداث (15) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة البصرة / هيئة استثمار البصرة، ضمن النفقات التشغيلية ، وإدراج إجمالي فرق المبلغ السنوي (13687200) دينار إلى موازنة هيئة استثمار البصرة في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

70. استحداث (11) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمساحة ، لتثبيت العقود من ضمن النفقات التشغيلية للهيئة العامة للمساحة .

71. استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة دائرة العمل والتدريب المهني في محافظة نينوى ، ضمن النفقات التشغيلية لدائرة العمل والتدريب المهني.

72 . استحداث درجة وظيفية واحدة ضمن موازنة وزارة الثقافة / دائرة العلاقات الثقافية ، لتثبيت العقد من ضمن النفقات التشغيلية لدائرة العلاقات الثقافية .

73 . استحداث درجة وظيفية واحدة حرفي ثان بالدرجة العاشرة ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المجلس العراقي للاختصاصات الطبية، لتثبيت المتعاقد (كرار سلام سلمان) ضمن النفقات التشغيلية، وإدراج مبلغ الفرق السنوي (788400) دينار إلى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2023.

74. استحداث (134) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة الديوانية / دائرة الصحة، ضمن النفقات التشغيلية لمديرية دائرة الصحة.

وتابعت ان "القرار تضمن الموافقة على امتناع الجهات المذكورة أعلاه عن تعيين عقود جديدة او تشغيل أجور يومية مستقبلاً".

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