سارة لن تعود إلى إيران..

2023/01/03 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت لاعبة شطرنج إيرانية إلى إسبانيا، الثلاثاء، بعد تلقيها ما وصفها مصدر مقرب منها بأنها تحذيرات بعدم العودة إلى إيران، بعد ظهورها دون ارتداء الحجاب في مسابقة دولية في كازاخستان.

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