رئيس الجمهورية: البرنامج الوزاري يُركّز على القضايا المُتصلة بالمواطنين

2023/01/03 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ان البرنامج الوزاري للحكومة يُركّز على القضايا المُتصلة بالمواطنين خدمياً ومعيشياً.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقته ايرث نيوز،أن “رشيد استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب والوفد المرافق له”، لافتا الى أنه “جرى خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع العامة في المحافظة خصوصا […]

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