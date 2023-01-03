2023/01/03 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت صحة محافظة الانبار ، اليوم الثلاثاء، اختتام حملة متعددة اللقاحات التي بدأت 18 كانون الاول الماضي.

وقالت الصحة في بيان “صحة الانبار تختتم حملة متعددة اللقاحات التي بدأت 18 كانون الاول الماضي لتلقيح الاطفال المتسربين من اللقاحات الروتينية بنسبة تغطية 95% وتلقيح 33027 طفلا” .

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