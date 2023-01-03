نتنياهو يتوعد إيران.. ويعد بـ

2023/01/03 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في بداية أول جلسة أسبوعية للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على الوحدة حول "أهداف وطنية واضحة"، متعهدا بالعمل على تحقيقها.

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