وزير الداخلية يزور المديرية العامة لمكافحة المخدرات ويوجه بتأسيس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات والقبض عليهم

2023/01/03 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري زيارة تفقدية، اليوم الثلاثاء، الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعقد اجتماعا موسعا مع مديرها العام ومديري المديريات في بغداد والمحافظات، اطلع فيه على الجهود التي تبذلها كوادر المديرية في مكافحة المخدرات.وأكد السيد الوزير أن المخدرات آفة لا بد من التخلص منها ومنع تداعياتها السلبية على المجتمع لما لها من آثار وتبعات كارثية على السلم المجتمعي، مشددا على أهمية تنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها، كونه واجباً لابد من إنجازه على أتم وجه.كما أكد السيد الشمري على تفعيل الجانب الاستخباري الدقيق لملاحقة ومتابعة المتاجرين بهذه السموم الفتاكة والمتعاطين لها وتقديمهم الى العدالة.ووجه سيادته مدير عام مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود على الحدود وفي المنافذ الحدودية مع التنسيق مع دول الجوار لمنع عمليات تهريب وإدخال المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية الى داخل البلاد، كما وجه سيادته بالعمل على تأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات ومروجيها وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت، مؤكدا وجود تقييم لعمل المديرية خلال الفترة المقبلة.

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