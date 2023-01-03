2023/01/03 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يقتل “داعشي” في الطارمية

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