الارض المرتفعه (الجغرافيا الخامسة)

2023/01/03 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حازم جري الشمري - من كتاب القوة

السيبرانية

يُعَّدُ الفضاءُ السيبراني بمثابة

"المكان" المجازي الذي تحدث فيه

الإتصالات و تتم بوساطة الآلة منذ أكثر

من قرن من الزمان، والفضاء الإلكتروني

أو ما أ

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