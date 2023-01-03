2023/01/03 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء 01/03/2023، أن القوات الروسية تمكنت من...

ظهرت المقالة روسيا تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير راجمات هيمارس أولاً على المسلة.

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