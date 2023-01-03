بمستشفى الكرخ.. فريق طبي ينجح بإجراء عملية معقدة في الجمجمة

2023/01/03 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاب تعرض إلى كسور متعددة ومعقدة.

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