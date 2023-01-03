سقوط عنيف وجماعي لأسعار الغاز.. مستويات ما قبل الحرب

2023/01/03 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شهدت أسعار الغاز إجمالًا موجة عنيفة من التراجعات بدأت مع نهاية العام الماضي 2022 لتصل ذروتها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار الغاز إلى مستويات ما قبل الحرب.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية (البريطانية والهولندية) وكذلك الأمريكية في تداولات الثلاثاء مع استمرار طقس الشتاء الأكثر دفئًا من المعتاد الذي أدى إلى خفض الطلب.

ومن المتوقع استمرار درجات الحرارة المعتدلة في جميع أنحاء قارة أوروبا خلال الأسبوع المقبل، مما خفف من المخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي، حيث تظل المخزونات ممتلئة عن المتوسط.

بيد أنه وعلى الرغم من ذلك فإن السعر الحالي هو أعلى من معدلات الأسعار في الأعوام الخمسة الماضية حيث كان السعر أقل من 15 يورو للميغاوات ساعة

الأسعار الآن

تراجعت أسعار الغازو الأمريكي إلى مستويات 3.75 دولار بانخفضا يتجاوز الـ 8% وتعد المستويات الحالية هى الأدنى منذ يناير 2022.

انخفضت العقود الآجلة الهولندية خلال تعاملات اليوم بنسبة 5% إلى 72.8 يورو لكل ميجاواط ساعة

تراجعت العقود الآجلة البريطانية هلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6% .

انخفاض سريع

وانخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه فيأغسطس بخمس مرات تقريبًا، على خلفية شتاء دافئ نسبيًا يسمح بتوفير المخزون.

وبعد عام من التقلبات الشديدة، مع بلوغ تكاليف الطاقة مستويات مرتفعة قياسية، في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأت السوق عام 2023 بضغوط أقل حدة.

وتراجعت أسعار الغاز بحوالي 47% ديسمبر الماضي، بعدما نجحت أوروبا في إحلال التدفقات الروسية التي تم تحجيمها، بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

وانخفض سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنحو 50 % في غضون شهر واحد، وتراجع من الذروة التي بلغها في الصيف حيث سجل أغسطس 2022، 342 يورو لكل ميغاوات ساعة.أسباب التقلبات

بدأت أسعار الغاز ترتفع في خريف 2021، مع بدء تقليص شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ثم ارتفعت بشكل حاد مع غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

أصبحت خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا مغلقة بالكامل تقريبًا، وكانت الكميات المتداولة الاثنين ضعيفة مع إغلاق سوق لندن، الأساسي للمواد الأولية.

وأكد خبراء السوق أن الاتجاه الهبوطي سمحت به مخزونات الغاز الكبيرة التي تراكمت وتراجُع الطلب لا سيما بفضل الظروف المناخية المواتية".

استمرار الهبوط

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم منطقة أوروبا في الأسبوعين المقبلين، ما يساعد أوروبا على تجنب استنفاد مخزونها في وقت قريب للغاية وهي تجتاز فصل الشتاء.

وفي المقابل انخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفياتية السابقة بنسبة 45,5 % في 2022.

وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أليكسي ميلر في بيان إن المجموعة صدرت 100,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول "أجنبية بعيدة"، مقابل 185,1 مليار متر مكعب في 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط عنيف وجماعي لأسعار الغاز.. مستويات ما قبل الحرب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط عنيف وجماعي لأسعار الغاز.. مستويات ما قبل الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).