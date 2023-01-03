القضاء يعلن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود

2023/01/03 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود في المحاكم والدوائر التابعة للمجلس.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “مجلس الوزراء وافق على تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود”، لافتا إلى أن “التثبيت شمل ٥٥٧٣ حارسا”.

وأضاف المركز أن “هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها رئاسة المجلس بعد تأمين التخصيصات المالية لغرض تثبيتهم”.

وتابع أن “العمل استمر لآخر ساعات عام ٢٠٢٢ بشأن تهيئة البيانات ورفعها الى وزارة المالية، واسفرت الجهود عن الموافقة على تثبيت الحراس لاسيما أن بعضهم امضى وقتا طويلا في الخدمة منذ ٢٠٠٦ لكن عجز الموازنة يحول دون طلب المجلس بتثبيتهم على الملاك الدائم”.

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