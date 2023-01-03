2023/01/03 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة القرن.

وقال حنون خلال مؤتمر صحفي تابعته “تقدم”، إنه “تم استرداد 4 مليار دينار من أحد المتهمين”، مبينا ان” المبلغ هو جزء من أصل 17 مليار دينار التي يجب أن يسددها المتهم وهي جزء من أموال سرقة القرن”.وأضاف إنه “كذلك وخلال أيام سيسترد العراق أكثر من 80 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وهي جزء من أموال النظام السابق المهربة”.

التالي

منذ 16 دقيقة

القضاء يعلن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود

منذ 45 دقيقة

التربية النيابية تؤكد موافقة مجلس الوزراء على تثبيت محاضري واداري بغداد 2020

منذ 52 دقيقة

الإعمار توضح تفاصيل اعمال تأهيل مشروع طريق عرعر – عنازة في الانبار

منذ 59 دقيقة

صحة الانبار تختتم حملة متعددة اللقاحات

منذ ساعة واحدة

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

منذ 3 ساعات

وزارة المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

منذ 5 ساعات

أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم

منذ 7 ساعات

موجة ضباب تجتاح العراق بدءاً من الجمعة

منذ 18 ساعة

“حجب البطاقة التموينية”..



التجارة توضح قرار مجلس الوزراء

منذ 18 ساعة

العيداني: قرارات حكومية مهمة اتخذت لإكمال متطلبات خليجي 25

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة القرن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).