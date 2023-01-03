قوة من الحشد الشعبي تقتل “داعشيا” في الطارمية

2023/01/03 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من الحشد الشعبي تقتل “داعشيا” إرهابيا في الطارمية تمكنت قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي، الثلاثاء، من قتل أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوة في بستان البوحسن القريب من شاطئ قضاء الطارمية وبعد اشتباكات دامت لثلاث ساعات، اسفرت العملية عن قتل أحد […]

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