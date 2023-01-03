السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت تدين

2023/01/03 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دول عربية، بينها الإمارات والسعودية ومصر والكويت وقطر، الثلاثاء، "اقتحام" وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجمع المسجد الأقصى، المعروف باسم "جبل الهيكل" لدى اليهود، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

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