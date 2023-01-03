مصر.. برلمانيون يطالبون بإقالة وزير التموين و

2023/01/03 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أعضاء في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وزير التموين بتقديم استقالته على خلفية أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فيما وجه عدد منهم مطالب بحضور رئيس الوزراء لمساءلته.

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