2023/01/03 | 17:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية: تحويل محاضري 2020 إلى عقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/03 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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