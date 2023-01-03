العراق يبيع نفطاً بأكثر من 115 مليار دولار في 2022

2023/01/03 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني إن

العراق باع كميات من النفط الخام بأكثر

من 115 مليار دولار خلال عام 2022.

وأوضح الوزير العراقي ، في بيان أصدره

اليوم أن مجموع ال

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