حرس الحدود تضبط عجلتين محملتين بمواد مخالفة لشروط الاستيراد

2023/01/03 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس حدود المنطقة الثالثة.

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