عرض لا يمكن رفضه.. راموس على أعتاب النصر بعد رونالدو

2023/01/03 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة في عرض نادي النصر لضم الاسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن عرض النصر المقدم للمدافع المخضرم سيرخيو راموس البالغ من العمر 36 عاما، لا يمكن رفضه.

وأشارت "ماركا" إلى أن راموس يفكر فعليا في قبول عرض النصر السعودي خصوصا مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

ووعد راموس إدارة النصر بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم قريباً.

تحرير: شمس

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