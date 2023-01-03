أسعار صرف الدولار تقفز من جديد في العراق

2023/01/03 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، قفزة جديد في العراق.

إذ بلغ سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار

فيما بلغ سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار

وقبل أيام ارتفع سعر صرف الدولار ووصل إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما تراجع لاحقا، وسط تعهدات حكومية بالتحرك للسيطرة على سعر الصرف، وإعادته إلى التسعيرة الرسمية، أي 145 ألف لكل 100 دولار.

تحرير: غ.



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