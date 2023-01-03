جذع النخلة: استاد يجمع بين عراقة التاريخ وحضارة العراق

2023/01/03 | 18:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز استاد جذع النخلة بتصميمه العصري الرائع (العربي الجديد/Getty)

تترقب الجماهير الرياضية العربية انطلاق المواجهة التي ستجمع بين منتخب العراق ومنتخب سلطنة عُمان، الجمعة، في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، من أجل مشاهدة التحفة المعمارية، المتمثلة في ملعب البصرة الدولي أو ما يعرف بـ"جذع النخلة".

وجمع تصميم ملعب البصرة الدولي من النخلة، التي تشتهر بها منطقة الجزيرة العربية، بين عراقة تاريخ العراق وحضارته، كونه يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج، ويعد أكبر ملاعب البلاد، الذي جرى افتتاحه بشكل رسمي عام 2013، إلا أنه سيستضيف أول بطولة على أرضيته.

استاد جذع النخلة انطلقت أعمال البناء فيه في عام 2009، وبكلفة قدرها 550 مليون دولار أميركي، نظراً لضخامة المشروع الذي أرادت فيه الحكومة المحلية إنشاء أحد أفضل الصروح الرياضية في المنطقة.

وكما يدل اسم جذع النخلة، فإن الشركة المصممة على إكمال أعماله قامت ببناء ملعب يتسع 10 آلاف مشجع مع 4 ملاعب خاصة للتدريب، ومسبح أولمبي يتسع لـ10 آلاف شخص، بالإضافة إلى 8 مبانٍ سكنية للزوار وفنادق 5 نجوم.

وتعرف النخلة بأنها رمز لثقافة البلدان العربية، لكن جذعها المتمثل في ملعب البصرة، خطف أنظار الجماهير الرياضية، وأصبح خلال فترة بسيطة مقصداً للمشجعين الراغبين بممارسة رياضة البولو أو الترفيه عن أنفسهم في القرية الشبابية وخوض المباريات في ملاعب التنس أو الذهاب للمجمعات التجارية.

استاد جذع النخلة استضاف العديد من المواجهات الودية لمنتخب العراق أمام منتخبات قطر، السعودية، سورية، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى منتخب الأردن، كما خاض فيه نادي القوة الجوية مباراة ضد أتين أسير التركماني في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018.

وتعد أهم مواجهة كبرى لعبت على استاد جذع النخلة هي تلك التي استضاف فيها منتخب العراق منافسه منتخب هونغ كونغ، من أجل خوض مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

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