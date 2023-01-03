وزير التربية يعلن تحويل محاضري 2020 إلى عقود

2023/01/03 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، تحويل محاضري 2020 إلى عقود.

وقالت وزارة التربية في بيان ان “وزير التربية يزف لهم بشرى تحويل محاضري ٢٠٢٠ الى عقود ٣١٥ بعد موافقة مجلس الوزراء على تضمينهم في موازنه ٢٠٢٣ “.

واثنى الوزير بحسب البيان على “دور رئيس الوزراء ومجلسه ووزيرة المالية لدعمهم الكامل ومساندتهم للعملية التربوية “.

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