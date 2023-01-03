شرطة بابل تُطيح بـ36 مطلوباً للقضاء

2023/01/03 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 36 مطلوباَ للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تم خلال 24 […]

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